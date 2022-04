Da Redação

Homem é morto a facadas durante assalto no Paraná

Um homem foi morto a facadas durante um assalto na noite deste domingo (3), em Cascavel, Paraná. A Polícia Militar (PM) atendeu à ocorrência.

continua após publicidade .

De acordo com a PM, a vítima estava voltando do trabalho junto de uma colega, quando ambos foram abordadas por três homens, que anunciaram um assalto.

Ainda conforme a polícia, os indivíduos estavam armados com uma faca. Em um determinado momento, o rapaz entrou em luta corporal com os criminosos e acabou sendo golpeado. As facadas atingiram a região do peito e do pescoço. Ainda conforme a PM, logo após o homicídio, os criminosos fugiram levando um celular.

continua após publicidade .

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi acionada para socorrer a vítima, porém, nada pôde ser feito. O homem morreu no local.

A Polícia Civil (PC) está investigando o caso.