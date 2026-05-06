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ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Homem é indiciado por estupro após prima de 12 anos dar à luz inesperadamente no PR

Gravidez foi descoberta pela família após menina parar em hospital com dores; ela foi ameaçada pelo primo e escondeu a gestação

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.05.2026, 19:08:07 Editado em 06.05.2026, 19:08:01
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Homem é indiciado por estupro após prima de 12 anos dar à luz inesperadamente no PR
Autor As investigações apontaram que a gestação ocorreu sem o conhecimento dos familiares, pois a adolescente foi ameaçada e, com medo, não contou sobre a gravidez - Foto: Divulgação

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) indiciou nesta quarta-feira (06) um homem de 20 anos pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra a prima dele, uma adolescente de 12 anos, em São José dos Pinhais (PR), na Região Metropolitana de Curitiba.

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Segundo a delegada Anielen Matias, as investigações começaram no final de abril, após a vítima dar entrada em um hospital com dores abdominais. No local, ela entrou inesperadamente em trabalho de parto. As investigações apontaram que a gestação ocorreu sem o conhecimento dos familiares, pois a adolescente foi ameaçada e, com medo, não contou sobre a gravidez. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados para preservar a identidade da vítima.

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A polícia coletou depoimentos, realizou exames periciais e a escuta especializada da vítima. O investigado compareceu à delegacia para interrogatório. Ele não foi preso e responde ao processo em liberdade. O inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público, que decidirá se oferece denúncia contra o suspeito.

Denuncie

Em caso de suspeita de abuso ou exploração sexual contra criança ou adolescente, os canais de ajuda são:

Polícia Militar: 190 (casos urgentes)

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Polícia Civil: 197

Samu: 192 (emergências médicas)

Disque Direitos Humanos: 100

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abuso sexual criminalidade direitos da criança JUSTIÇA paraná
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