Homem é fuzilado com 11 tiros no Paraná e socorrido com vida

Na noite deste sábado (18), um homem, de 28 anos, foi fuzilado com 11 tiros em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A vítima, que já tinha uma fratura na perna, decorrente de outra tentativa de homicídio, foi socorrido ainda com vida ao hospital.

O crime foi na Rua Eva Terezinha dos Santos, no bairro Guatupê, pouco depois das 21h. Conforme informações coletadas pela polícia com a vizinhança, dois homens invadiram a casa da vítima e deram cerca de 11 tiros contra o morador. Ele foi socorrido em estado gravíssimo ao hospital. Acredita-se que os bandidos tenham usado pistolas calibre 9 milímetros no crime. Eles fugiram num carro preto depois dos tiros.

Conforme a PM, o homem baleado já tinha antecedentes criminais, incluindo um mandado de prisão em aberto por roubo. Ele tinha também uma fratura na perna devido a uma tentativa de homicídio que sofreu anteriormente. Mal tinha se recuperado, pois estava com estabilizadores na perna.

