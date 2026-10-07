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CRIME

Homem é flagrado usando cartão levado de casa de idosa e deixando prejuízo de R$ 3 mil no PR

Vítima teve a carteira levada de dentro de uma gaveta em sua residência

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é flagrado usando cartão levado de casa de idosa e deixando prejuízo de R$ 3 mil no PR
Autor A corporação pede que a população colabore com informações sobre a identidade ou o paradeiro do indivíduo - Foto: - Reprodução

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou imagens de câmeras de segurança na tentativa de identificar um homem suspeito de usar o cartão bancário furtado de uma idosa na cidade de Ibiporã. A ação criminosa causou um prejuízo de mais de R$ 3 mil à vítima, valor diluído entre operações de saque em caixas eletrônicos e compras no comércio local.

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O crime foi percebido no dia 30 de julho, quando a idosa notou o sumiço de sua carteira, que estava guardada em uma gaveta no interior de sua própria residência. No dia seguinte, o suspeito começou a movimentar o dinheiro da vítima, utilizando o cartão para fazer um saque de R$ 2 mil e uma compra presencial no valor de R$ 1.148. O circuito interno de monitoramento de um dos estabelecimentos comerciais flagrou o exato momento em que o indivíduo retira o cartão do bolso e digita a senha no terminal de pagamento.

A equipe responsável pelo caso, coordenada pelo delegado Vítor Dutra, trabalha agora para esclarecer a dinâmica do crime e mapear os passos do suspeito. Um dos objetivos da investigação é descobrir se o homem que aparece nas imagens foi o responsável direto por invadir a residência da idosa para cometer o furto ou se ele atuou apenas como receptador do cartão repassado por terceiros.

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Para acelerar a resolução do caso, a corporação pede que a população colabore com informações sobre a identidade ou o paradeiro do indivíduo. As denúncias podem ser feitas de forma totalmente anônima por meio do telefone 181, do Disque-Denúncia, ou pelos canais de atendimento da Polícia Civil.

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denúncias anônimas furto de cartão Ibiporã investigação criminal polícia civil segurança pública
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