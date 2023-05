Homem é flagrado pulando muros e morre após invadir casa de PM

Um homem foi morto a tiros durante a madrugada desta segunda-feira (29), após invadir a casa de um policial militar. O caso foi registrado no bairro Uberaba, em Curitiba, capital do Paraná. Amigos do homem afirmam que ele estaria em surto.

De acordo com informações apuradas pelo repórter cinematográfico Diogo Cordeiro, da RICtv, a vítima era suspeita de estar pulando o muro de diversas residências da região. Ele teria invadido até mesmo um colégio do bairro.

O policial militar, dono da casa invadida e autor dos disparos, afirmou que tentou abordar o rapaz, mas ele não atendeu a ordem e teria partido para cima da autoridade. O PM reagiu, e o homem foi atingido por dois tiros.

De acordo com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), os disparos de arma de fogo atingiram a perna do suspeito. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Amigos da vítima estiveram no local e afirmaram que o homem estaria em surto.

