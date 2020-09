Homem é flagrado furtando pavão de escola em Londrina; assista - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Câmeras de segurança flagraram um homem invadindo uma escola em Londrina, no Paraná. O que chama atenção é o que o suspeito furtou: um pavão branco.

As imagens mostram um homem chegando com uma escada, ele invade a escola e já aparece segurando o pavão que até tenta fugir. Veja:

O pavão levado era chamado de Alfa e vivia na escola particular há dois anos, junto com outros animais, como galinhas. Os bichos são usados para interação no ensino das crianças, que consideravam a ave um mascote.



A Polícia Militar (PM) foi chamada e registrou um boletim de ocorrência. A polícia conta com a colaboração de denúncias da comunidade para identificar o suspeito e encontrar o pavão furtado.

O crime aconteceu na noite de terça-feira (4).