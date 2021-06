Homem é flagrado furtando cofrinho de doação para hospital

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um homem foi flagrado por uma câmera de segurança de um posto de combustível, furtando um cofrinho de doação para um hospital, em Cambé. O dinheiro das doações seria destinado para o Hospital do Câncer de Londrina. O caso aconteceu nesta última quarta-feira (2).

O homem chega ao estabelecimento e pede um produto para a atendente. Enquanto ela se distrai, o suspeito pega o cofrinho e esconde.

Um boletim de ocorrências foi registrado. A Polícia Civil investiga para tentar identificar o ladrão.

Os cofrinhos do Hospital do Câncer de Londrina estão espalhados por vários estabelecimentos da região norte do estado. Em 2020, a instituição arrecadou R$ 35 mil em doações de moedas. Os recursos são utilizados para reparos na estrutura e compra de equipamentos.