Homem é flagrado correndo completamente nu pelas ruas de bairro no Paraná

Fato foi registrado na noite deste domingo (6). Apesar da abordagem de quem filmava, o homem não explicou o motivo da atitude

Um homem foi flagrado correndo completamente sem roupas pela Rua Presidente Bernardes, localizada no bairro Cancelli, em Cascavel, na noite deste domingo (6). A cena inusitada chamou a atenção de um motociclista que transitava pelo local e conseguiu gravar a situação.

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Durante o episódio, o homem estava sem calças e sem cueca, caminhando em ritmo acelerado pela via pública. Intrigado com a cena, o motociclista reduziu a velocidade, abordou o rapaz e chegou a questioná-lo sobre o que estava acontecendo. No entanto, o indivíduo optou por não responder verbalmente. Ainda completamente nu, ele apenas gesticulou com as mãos para a pessoa que filmava e continuou correndo pela rua.

Apesar da peculiaridade do flagrante, o trecho do bairro Cancelli apresentava pouco movimento de veículos e pedestres no momento exato do ocorrido, o que evitou um alarde maior. Até o fechamento desta publicação, não havia registro oficial de ocorrência junto às autoridades policiais, tampouco informações sobre o que teria motivado o homem a correr nu pela região.