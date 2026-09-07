Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
INUSITADO

Homem é flagrado correndo completamente nu pelas ruas de bairro no Paraná

Fato foi registrado na noite deste domingo (6). Apesar da abordagem de quem filmava, o homem não explicou o motivo da atitude

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem é flagrado correndo completamente nu pelas ruas de bairro no Paraná
Autor Foto: Lis Kato

Um homem foi flagrado correndo completamente sem roupas pela Rua Presidente Bernardes, localizada no bairro Cancelli, em Cascavel, na noite deste domingo (6). A cena inusitada chamou a atenção de um motociclista que transitava pelo local e conseguiu gravar a situação.

- LEIA MAIS: Caso Gassí Mazia: o que se sabe sobre o assassinato da médica em Maringá

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Durante o episódio, o homem estava sem calças e sem cueca, caminhando em ritmo acelerado pela via pública. Intrigado com a cena, o motociclista reduziu a velocidade, abordou o rapaz e chegou a questioná-lo sobre o que estava acontecendo. No entanto, o indivíduo optou por não responder verbalmente. Ainda completamente nu, ele apenas gesticulou com as mãos para a pessoa que filmava e continuou correndo pela rua.

Apesar da peculiaridade do flagrante, o trecho do bairro Cancelli apresentava pouco movimento de veículos e pedestres no momento exato do ocorrido, o que evitou um alarde maior. Até o fechamento desta publicação, não havia registro oficial de ocorrência junto às autoridades policiais, tampouco informações sobre o que teria motivado o homem a correr nu pela região.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
bizarro Cascavel comportamento excêntrico flagra polêmico notícias inusitadas Rua Presidente Bernardes
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV