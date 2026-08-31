Homem é ferido no tórax por tiro acidental dentro de clube de tiro no Paraná

Um homem de 37 anos foi atingido no tórax por um disparo acidental efetuado por outro frequentador dentro de um clube de tiro em Toledo, na região oeste do Paraná. O incidente ocorreu na tarde do último sábado (29), no distrito de Novo Sobradinho, e foi integralmente registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

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As imagens do circuito interno mostram o momento em que a vítima retira as munições de sua pistola calibre 9 milímetros e deixa o armamento sobre uma mesa na área administrativa do local. Na sequência, um segundo homem, de 31 anos, pega a arma e, ao manuseá-la, acaba disparando o projétil que ainda estava no cano. O dono da pistola é atingido no tórax e cai no chão imediatamente, gerando forte reação das testemunhas presentes, que prestaram os primeiros socorros.

A vítima foi socorrida e encaminhada para a Associação Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná (Hoesp), onde recebeu atendimento médico. Apesar do susto e da gravidade do ferimento, o estado de saúde do homem é estável e ele se recupera bem.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) instaurou um procedimento para apurar o caso, tratado preliminarmente como lesão corporal culposa, quando não há a intenção de ferir. Na mesma noite do ocorrido, o autor do disparo prestou depoimento na unidade policial. A arma de fogo, que possui registro regular em nome da vítima, foi apreendida para passar por perícia técnica. Após a conclusão das investigações, o inquérito será repassado à Polícia Federal e ao Comando do Exército para as devidas apurações administrativas envolvendo o clube e os frequentadores.

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Em nota oficial, o clube de tiro Velho Texas classificou a situação como um incidente pontual e isolado. A administração do espaço ressaltou que o manejo de armas de fogo em áreas de acesso restrito, como escritórios e sedes administrativas, é expressamente proibido e constitui conduta irregular. O estabelecimento reafirmou seu compromisso com a segurança e explicou que a utilização dos armamentos deve ocorrer exclusivamente nas pistas de tiro, respeitando todos os protocolos legais.