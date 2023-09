Homem é executado na frente do filho e da esposa em Maringá

Após ser obrigado a ajoelhar no chão, Anderson foi executado com 30 tiros, quase todos na cabeça.

Um homem foi morto após levar cerca de 30 tiros na noite desta segunda-feira (25), na Rua Pioneira Santinha Ravagnani de Sá, no bairro Jardim Novo Paulista, em Maringá. De acordo com o GMC Online, ele foi obrigado a ajoelhar e foi assassinado na frente da esposa e do filho.

A Polícia Militar informou que Anderson Souto da Silva, de 37 anos, estava na casa onde morava quando saiu para regar algumas plantas em um terreno em frente ao imóvel. Momentos depois, dois homens utilizando coletes balístico e capuz desceram de um veículo Fiat Siena e abordaram a vítima.

Após ser obrigado a ajoelhar no chão, Anderson foi executado com 30 tiros, quase todos na cabeça. O crime ocorreu na frente da esposa e do filho de nove anos. Socorristas do Corpo de Bombeiros e a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser acionados, mas o homem havia morrido na hora.



O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá. Anderson Souto possuíadiversas passagens pela polícia e atualmente fazia uso de tornozeleira eletrônica.

