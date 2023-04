Homem é executado minutos depois de pastora prever sua morte

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Kelber Couto Lima

Um homem, de 30 anos, foi assassinado a tiros após sair de uma igreja, em Caratinga, Minas Gerais. Chama a atenção é que a vítima havia recebido uma previsão de uma pastora de que ele iria ser assassinado na rua.

continua após publicidade .

Segundo informações da Polícia Militar, a conversa foi ouvida por testemunhas que estavam na igreja e registrada até no boletim de ocorrência. Conforme o documento, uma das pessoas ouvidas pelos policiais relatou que Kelber Couto Lima estava acompanhado da namorada na entrada da igreja depois do término do culto, quando a pastora pediu que ele entrasse porque queria relatar uma "revelação de Deus a ele". A mulher orientou que Kelber não fosse à pracinha, “pois a morte o estava esperando naquele local”.

- LEIA MAIS: Câmera flagra fuga de ex-policial militar condenado por assassinato

continua após publicidade .

Kelber, entretanto, não deu importância ao alerta e saiu ao local. O corpo dele foi localizado mais tarde no meio da rua e com a cabeça ensanguentada. Segundo uma denúncia anônima, o suspeito me matar Kelber seria um jovem de 18 anos. De acordo com a Polícia, a vítima cumpria prisão domiciliar e a motivação está sendo apurada.

As informações são do jornal Estado de Minas.

Siga o TNOnline no Google News