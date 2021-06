Homem é executado e criança é atingida por tiro no PR

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Um homem foi morto a tiros e uma criança de apenas 5 anos que brincava na rua acabou ferida, atingida por disparo, na noite de segunda-feira (31), no Paraná. O crime foi na Rua Maria Lucia Lazaroto Barzan, no Bairro Cidade Nova, em Foz do Iguaçu.

Segundo populares, a vítima fatal conhecido por “Nino” estava em via pública, quando os autores chegaram em um carro e desembarcaram. Após o chamarem pelo apelido, efetuaram diversos disparos de revolver. A vítima correu e entrou em uma casa onde acabou morrendo. .

Um criança de apenas 5 anos que brincava na rua durante a ação criminosa, acabou sendo alvejada e foi socorrida pela equipe do Siate com uma fratura na perna. Ela foi encaminhada para o Pronto Socorro do Hospital Municipal.

Policiais militares do 14º Batalhão da Policia Militar foram acionados e isolaram a área até a chegada Criminalística e do Instituto Médico Legal.