Homem é executado dentro de residência no Paraná

O crime aconteceu na noite desta terça-feira (03).

Um homem foi executado a tiros em uma casa na noite desta segunda-feira, 3, na Rua das Palmeiras, no bairro Ipê II, em Mandaguaçu.

Conforme a Polícia Militar, criminosos teriam invadido o imóvel e atirado várias vezes contra o homem.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionadas, porém, a vítima já estava morta. O local foi isolado pela Polícia Militar e os órgãos competentes foram acionados.

Outra ocorrência

Faca encontrada com adolescente morto teria sido 'plantada' pela GM

Um dos guardas municipais investigados pela morte de um adolescente de 17 anos, na cidade industrial de Curitiba, no Paraná, confessou que a faca encontrada com o jovem foi plantada pelos agentes na cena do crime.

Conforme informações apuradas pelo repórter Lúcio André, da RICtv, os suspeitos prestaram depoimento na Polícia Civil.

No Boletim de Ocorrência (B.O.) do caso, os guardas afirmam que o adolescente teria tirado do boné uma faca de 25 centímetros após supostamente fugir da abordagem. A testemunha afirmou, entretanto, que Caio Ferreira Lemes não usava mais o boné quando estava rendido.

Uma testemunha ouvida pela polícia disse, entretanto, que ouviu um dos guardas municipais envolvidos dizer na abordagem dizer "putz, disparou", logo após Caio ser baleado.

À polícia, a testemunha afirmou que quando o disparo aconteceu, Caio estava rendido. Disse, também, que o jovem não estava armado e fez "tudo que o policial pediu".

Com informações: Plantão Maringá

