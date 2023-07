Homem é executado com vários tiros em Foz do Iguaçu

O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (25), no bairro Campos do Iguaçu.

Um homem de 49 anos morreu na madrugada desta terça-feira (25) com vários tiros. O crime aconteceu no bairro Campos do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. Quando a equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), e o médico de plantão chegaram no local, a vítima já estava morta. O local foi isolado até a chegada da polícia científica e do Instituto Médico Legal.

Segundo informações repassadas à Polícia Militar (PM), os dois homens em uma motocicleta estiveram no local, conversaram com a vítima e saíram. Eles retornaram algumas vezes, até que, em determinado momento, chamaram o homem pelo nome e dispararam diversas vezes contra ele. A perícia encontrou 11 estojos e identificou pelo menos 7 perfurações no corpo da vítima, atingindo tórax, braço e ombro.

Após a conclusão da perícia, o corpo foi encaminhado ao IML. A Polícia Civil investigará o caso.

Com informações: Oops Notícia Foz Ná Hora

