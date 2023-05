Homem é executado com tiros de fuzil no centro de Maringá nesta manhã

Siga o TNOnline no Google News

Um homem de 26 anos, identificado como Cauê Costa, foi executado com vários tiros de fuzil na manhã desta terça-feira (30), na Avenida São Paulo, em Maringá. O crime foi registrado nas proximidades da rotatória do avião.

Segundo informações preliminares, o rapaz era natural de Curitiba, capital do estado, e havia se mudado para Maringá recentemente. As informações são do site GMC Online.

O homem morava na região da Vila Bosque, bairro onde o crime aconteceu. Ele estaria caminhando pela manhã quando foi surpreendido por um veículo e alvejado por vários disparos.

O suposto carro que criminosos utilizaram para assassinar o rapaz foi encontrado ainda nesta manhã, completamente incendiado, no bairro Vila Marumby, próximo ao local do homicídio.

Ainda não há pistas sobre os criminosos.

Com informações, Equipe GMC Online.

