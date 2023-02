Homem é executado com seis tiros na cabeça enquanto estava no bar

Da Redação

Homem de 43 anos foi mortos a tiros enquanto tomava cerveja.

Cristiano José Gonçalves de Assis, 43 anos, foi executado com seis tiros enquanto tomava uma cerveja no bar, na noite desta terça-feira (7). O crime foi num estabelecimento da Rua Cláudio Pereira da Cruz, no bairro Iná, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

Conforme o repórter cinematográfico Ronaldo Oliveira, da RICtv, apurou junto ao guarda municipal Jacomel, Cristiano bebia sua cerveja quando um homem chegou e perguntou o nome dele. Quando Cristiano respondeu, o homem sacou uma pistola calibre 380 e deu seis tiros na cabeça da vítima. Cristiano morreu na hora.

A vítima, disse o guarda municipal, não tinha passagens pela polícia e nem envolvimento com drogas, o que levou os guardas municipais a imaginarem um crime passional.

