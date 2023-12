Homem é executado com mais de 10 tiros em bar do Paraná

Na noite de sábado (2), por volta das 23h30, um homem foi assassinado no Jardim Santa Cruz, na cidade de Campo Mourão. Uma mulher de 31 anos que, segundo informações colhidas no local, seria namorada da vítima, também foi atingida no pé por um disparo.

O crime aconteceu em um bar, na Rua Prefeito Antônio Teodoro de Oliveira, esquina com a Rua Antônio Lourival Batke. De acordo com testemunhas, dois homens chegaram ao local em uma moto Honda Biz e um deles iniciou os disparos com uma pistola 9 milímetros. A vítima, identificada como Anderson Ferreira dos Santos, de 35 anos de idade, estava sentado e acompanhado de mais três pessoas, incluindo a namorada. Ele ainda tentou fugir para o interior do estabelecimento, mas foi perseguido e executado.

A mulher acabou sendo atingida e foi atendida pelo Samu, sendo encaminhada a uma unidade hospitalar. Anderson não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele também tinha antecedentes criminais.

A Polícia Militar foi acionada e fez buscas para encontrar os suspeitos, porém não lograram êxito. O homicídio é investigado pela Polícia Civil do Paraná.

Com informações: Corujão Notícias

