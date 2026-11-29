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Suspeitos teriam incendiado veículos usados na fuga e polícia trabalha na identificação dos criminosos

Um homem de 46 anos foi morto a tiros dentro de um carro na manhã deste domingo (29), na Vila Lindóia, em Curitiba. O crime aconteceu na frente da esposa e do filho da vítima, que também estavam no veículo. A Polícia Militar (PM) estima que aproximadamente 20 disparos foram efetuados.

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Pelo menos dois homens encapuzados são suspeitos de cometer o assassinato. Segundo informações da PM, eles estavam em um veículo, inicialmente identificado como um Renault Logan prata, quando abordaram o Toyota preto ocupado pela família.

De acordo com o tenente Quintino, os suspeitos desceram do carro e foram até o veículo da vítima. Antes de atirar, eles teriam ordenado que a esposa e o filho do motorista saíssem.

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“Pediram para os dois ocupantes do veículo, a esposa e o filho do motorista, descerem do carro. Na sequência, efetuaram diversos disparos de arma de fogo diversos contra o motorista”, disse o policial.

A estimativa inicial é de cerca de 20 tiros. A quantidade exata deverá ser confirmada após a perícia.

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Câmeras de segurança podem ajudar na investigação

O assassinato ocorreu nas proximidades de um sindicato que possui câmeras de segurança. A Polícia Militar informou que as imagens estão sendo procuradas e poderão auxiliar na identificação dos suspeitos e na reconstrução da ação.

A esposa da vítima afirmou não ter conhecimento de ameaças contra o marido. Até o momento, a polícia não havia divulgado a identidade dos autores nem informações sobre o sentido da fuga.

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A Polícia Civil deve investigar a motivação do crime e as circunstâncias da execução.

Veículos usados no crime foram encontrados incendiados

Dois veículos foram encontrados completamente destruídos pelo fogo nas proximidades do local do assassinato.

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Um deles é um Renault Logan prata, apontado inicialmente como o carro utilizado pelos suspeitos. O outro é um Ford Ka, que também teria sido usado em um crime semelhante registrado recentemente.

A polícia investiga se os veículos têm relação com outras execuções ocorridas nos últimos dias em Pinhais e em Curitiba. Os casos apresentam características semelhantes, com suspeitos abordando motoristas e efetuando disparos contra os veículos.

A perícia deverá analisar os automóveis encontrados incendiados para verificar possíveis evidências que contribuam para a identificação dos envolvidos.

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Fonte: Banda B