Homem é executado com 15 tiros nesta madrugada em Maringá

Um homem foi assassinado com aproximadamente 15 tiros durante a madrugada deste sábado (15), em Maringá, no Noroeste do Paraná. Moradores da Vila Morangueira escutaram a série de disparos e acionaram a Polícia Militar (PM) depois de encontrarem a vítima caída na rua.

De acordo com as autoridades, o homem foi atingido pelo disparos nas costas, braços, pernas e tórax. Ele não estava com os documentos e ainda não foi identificado. Conforme relato de testemunhas, uma motocicleta foi vista deixando o local logo após a execução.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e apenas constatou o óbito. O crime aconteceu no cruzamento da Rua Quito com a Rua Tucuman, e pode ter ligação com o tráfico de drogas, segundo a PM.

O perito do Instituto de Criminalística recolheu 15 estojos de pistola 9mm. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Maringá. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Maringá.





*Com informações Plantão Maringá.

