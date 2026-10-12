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CURITIBA

Homem é executado a tiros dentro de van após desembarcar de aeroporto no Paraná

Vítima teve o veículo interceptado por criminosos encapuzados; atiradores fugiram após o crime e nenhum outro passageiro ficou ferido.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é executado a tiros dentro de van após desembarcar de aeroporto no Paraná
Autor Foto: REPRODUÇÃO/GUARDA MUNICIPAL

Um homem de 29 anos foi assassinado a tiros na noite de domingo (11) dentro de uma van de transporte de passageiros em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima, cuja identidade não foi divulgada pelas autoridades, retornava de uma viagem em família a Maceió (AL) e havia acabado de desembarcar no Aeroporto Internacional Afonso Pena.

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De acordo com as informações da Guarda Municipal e da Polícia Militar do Paraná, a família embarcou na van no terminal aeroportuário com destino a um estacionamento da região. Durante o trajeto, o veículo foi interceptado por um carro preto na Rua Barão do Cerro Azul. Logo em seguida, dois homens encapuzados desceram do automóvel, efetuaram diversos disparos diretamente contra a vítima e fugiram do local. Apesar de a van estar ocupada por outros familiares e passageiros no momento do ataque, não houve o registro de outras pessoas feridas.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi acionado para prestar socorro, mas a equipe médica constatou o óbito do passageiro ainda na cena do crime. A Polícia Militar realizou o isolamento da área até a chegada dos peritos da Polícia Científica, que coletaram os primeiros indícios para a investigação. O caso foi registrado preliminarmente como homicídio simples e ficará sob a responsabilidade da Polícia Civil, que trabalhará para identificar os autores do crime e esclarecer a motivação do assassinato.

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ASSASSINATO homicidio polícia civil São José dos Pinhais segurança pública transporte de passageiros
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