Homem é espancado por clientes de restaurante por assediar funcionária

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ele apresentava sinais de embriaguez e tentou intimidar os Guardas Municipais.

Um homem foi espancado por outros dois homens na saída de um restaurante no bairro Água Verde, em Curitiba, na noite de segunda-feira (27). A motivação seria por ele ter assediado uma funcionária do local.

continua após publicidade .

De acordo com a Guarda Municipal, o homem agredido apresentava sinais de embriaguez. Ele foi agredido por dois clientes do restaurante após o suposto assédio. Após as agressões ele pediu socorro em uma estação-tubo na Praça do Japão.

Conforme a GM, ele tem passagens na delegacia por furto e foi socorrido e encaminhado para o hospital. Os dois clientes e a funcionária deixaram o local antes da chegada dos guardas.

continua após publicidade .

Briga entre alunas em escola de Faxinal termina na delegacia

Na noite de segunda-feira (27) a Polícia Militar foi chamada para o Colégio Estadual em Faxinal, onde segundo a diretora estaria ocorrendo uma situação de vias de fato entre duas alunas. A equipe de deslocou para a escola e conversou com a diretora.

Ela relatou aos policiais, que duas alunas menores de idade entraram em vias de fato no pátio do colégio e acarretou lesões aparentes em ambas as partes.

continua após publicidade .

Na chegada da equipe as menores já estavam acompanhas pelos seus responsáveis legais os quais foram orientados sobre os procedimentos referentes ao caso.

A equipe policial conduziu as menores acompanhadas de seus responsáveis ao Hospital Juarez Barreto de Macedo para laudo de lesões corporais e posteriormente a 54ª Delegacia de Polícia civil para as providências cabíveis ao caso.

Com informações: Ric Mais

Siga o TNOnline no Google News