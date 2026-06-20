Homem é espancado e arremessado em córrego após briga de bar no Paraná

Um homem precisou ser socorrido na madrugada deste sábado (20) após ser espancado e arremessado no córrego Vila Guaíra, no bairro Guaíra, em Curitiba. O caso foi registrado na altura da Rua Assis Figueiredo, logo após a vítima se envolver em uma confusão dentro de um bar da região. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o próprio agredido relatou ter sido atacado por três indivíduos que, na sequência das agressões, o jogaram na água.

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As equipes de resgate foram acionadas inicialmente com a informação de que uma pessoa havia sofrido uma queda no local. No entanto, ao chegarem, constataram que se tratava de uma agressão. O sargento Kasprisin, que atendeu a ocorrência, explicou que a vítima foi encontrada consciente e orientada no fundo do córrego.

Apesar de estar lúcido, o homem apresentava fortes dores na região do tórax e na cervical decorrentes dos golpes. Ele recebeu os primeiros socorros no local e foi prontamente encaminhado para o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, onde passou por avaliação médica. Os três suspeitos de cometerem o ataque fugiram antes da chegada do socorro e, até o momento, não foram localizados pelas autoridades de segurança.



