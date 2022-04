Da Redação

Homem é esmagado por elevador em supermercado no Paraná

Nesta sexta-feira (22), equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender um acidente de trabalho em um supermercado, na cidade de Francisco Beltrão.

Segundo informações, um homem foi atingido pelo elevador de carga do estabelecimento e ficou com o braço e cabeça presos. As equipes de socorro se dirigiram à Avenida Atílio Fontana e precisaram utilizar o desencarcerador para retirar a vítima.

Ainda conforme informações, a vítima seria o gerente do supermercado e foi encaminhado para o Hospital Regional com ferimentos graves. Os detalhes de como ocorreu o acidente não foram repassados.

