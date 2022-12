Homem é esfaqueado pela própria companheira e morre, em Sarandi

Da Redação

O crime aconteceu durante uma discussão.

Um rapaz de 21 anos, morreu após ter sido esfaqueado pela própria companheira, na madrugada desta quinta-feira (22), em Sarandi.

Em relato à Polícia Militar (PM), a jovem afirmou que ela e o esposo teriam tido uma discussão, ocasionada por uma suposta traição do rapaz.

Durante a discussão, a esposa teria sido agredida. Neste momento, a jovem de 19 anos se armou com uma faca e desferiu oito golpes contra o companheiro.

O rapaz, bastante ferido, foi encaminhado ao Hospital Metropolitano de Sarandi, que solicitou apoio da PM no local.

Ao chegar no hospital, a equipe policial foi informada de que o rapaz havia falecido. Já a esposa do rapaz, após confessar que teria desferido golpes de faca com o companheiro, foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Sarandi.

Com informações: Plantão Maringá

