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CRIME

Homem é esfaqueado nas costas pelo namorado durante discussão no PR

Pedestres que passavam pelo local tentaram estancar o sangramento até a chegada dos bombeiros

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é esfaqueado nas costas pelo namorado durante discussão no PR
Autor O ataque assustou pedestres e comerciantes do entorno - Foto: Marcelo Borges/Ric RECORD

Um homem de 37 anos ficou ferido após ser esfaqueado nas costas durante uma discussão com o namorado na noite desta quarta-feira, na região central de Curitiba. A vítima relatou às equipes do 33º Batalhão de Polícia Militar que o ataque ocorreu no momento em que o casal se desentendeu. O suspeito do crime fugiu logo em seguida no sentido à própria via central e ainda não foi localizado pelas autoridades.

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A emergência mobilizou o Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros atendimentos no local do crime. Devido ao estado de choque em que se encontrava, o homem tentou passar a identificação do companheiro aos socorristas e aos policiais, mas não conseguiu fornecer detalhes precisos sobre o autor antes de ser estabilizado e encaminhado para o Hospital Evangélico Mackenize, onde permaneceu sob atendimento médico.

Segundo o aspirante Satto, da Polícia Militar, a prioridade das equipes de resgate foi conter o sangramento e garantir a sobrevivência do paciente antes do colhimento de depoimentos detalhados.

O ataque assustou pedestres e comerciantes do entorno. Pessoas que circulavam pela região relataram ter ouvido um grito antes de encontrarem a vítima ferida e cercada por uma aglomeração. O pedestre Dario Zeferino contou que presenciou o momento em que a vítima estava ensanguentada e chegou a ir até sua residência próxima para buscar luvas descartáveis e prestar auxílio inicial ao ferido enquanto o socorro especializado era aguardado.

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Relatos de moradores da área indicam que a vítima e o agressor são conhecidos na região por viverem em situação de rua nos arredores do Centro. A Polícia Militar mantém as buscas e a coleta de informações no local para identificar e prender o responsável pelo esfaqueamento.

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A apuração sobre as circunstâncias do crime prosseguirá pelas vias policiais cabíveis e, até a publicação do relato, não havia atualizações sobre o quadro clínico do homem hospitalizado.

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´polícia Atendimento Médico Curitiba esfaqueamento violência domestica Vulnerabilidade social
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