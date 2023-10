Homem é esfaqueado e percorre oito quarteirões para pedir ajuda no PR

Um homem foi esfaqueado pelo próprio namorado na noite deste domingo (22) após uma discussão entre o casal, de acordo com o boletim de ocorrência. O caso foi registrado em uma residência localizada no bairro Jardim São Silvestre, em Maringá, no noroeste do Paraná.

continua após publicidade

Conforme informações, durante a briga, o agressor teria pegado uma faca e atingido o companheiro na região do abdômen. Após ser esfaqueada, a vítima conseguiu percorrer cerca de oito quarteirões para pedir ajuda na casa dos pais, na Rua Pioneira Jacinta Moreira Gavioli.

- LEIA MAIS: Pai e filho de 4 anos ficam feridos após atropelamento em Maringá

continua após publicidade

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e encaminharam o rapaz a um hospital da cidade com ferimentos graves. Equipes da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal também estiveram no local. Os familiares relataram que o casal já estava brigado há vários dias.

Ainda conforme as autoridades, o agressor acabou cortando a própria mão durante a briga. Ele também precisou de atendimento médico e foi encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

*Com informações portal Plantão Maringá

Siga o TNOnline no Google News