Homem é esfaqueado durante tentativa de homicídio em Maringá

Um homem, de 29 anos de idade, foi vítima de uma tentativa de homicídio em Maringá, no Noroeste do Paraná, durante a tarde desta terça-feira (15). O jovem foi esfaqueado e socorrido em estado grave.

O crime aconteceu no bairro Conjunto Sanenge. De acordo com informações da Polícia Militar (PMPR), após ter sido esfaqueada, a vítima saiu correndo e cruzou o Contorno Norte. Ele pediu ajuda em um estabelecimento comercial no Parque Hortência.

O jovem teve ferimentos graves na região do tórax, nas costas e na cabeça. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O homem precisou ser entubado e foi levado ao hospital em estado grave. As informações são do portal GMC Online.

