Homem é esfaqueado após tentar flertar com vizinha em churrasco

Um homem de 31 anos está internado em estado grave após ter sido agredido e esfaqueado na noite dessa segunda-feira, 21 de agosto, em um pensionato de Curitiba. A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência e, conforme a corporação, ele foi agredido por ter "dado em cima" de uma vizinha durante um churrasco realizado no último domingo, 20 de agosto.

continua após publicidade

O homem tentou flertar com a moradora, mas ela não gostou da investida e chamou alguns familiares para dar um corretivo nele. No dia seguinte, segunda-feira, cerca de quatro pessoas surgiram no pensionato e invadiram o imóvel do "galanteador".

- LEIA MAIS: Jogo entre Apucarana Futsal e Cianorte termina em briga generalizada

continua após publicidade

O tenente Wosniak conversou com a imprensa no local do crime e deu mais detalhes sobre o caso. “Na data de ontem [domingo], eles teriam feito um churrasco e ele teria investido contra uma vizinha, tentado um relacionamento amoroso com ela, se excedeu. E essa vizinha teria feito contato com familiares, a gente não sabe exatamente quem seriam essas pessoas, mas essas pessoas vieram na data de hoje e esfaquearam o senhor. Ele teve ferimentos de faca nas costas e na face. Está em estado grave, entubado no Hospital Evangélico”, relatou.

A vítima foi encaminhada por outros moradores do pensionato ao hospital.

Os responsáveis pelas agressões fugiram logo na sequência em um veículo Chevrolet Astra.

Com informações do Ric Mais.

Siga o TNOnline no Google News