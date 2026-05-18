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TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Homem é encontrado nu e amarrado após espancamento em Londrina

Vítima foi socorrida em estado gravíssimo e relatou ter passado a noite ao relento após as agressões

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 09:41:41 Editado em 18.05.2026, 09:41:35
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Homem é encontrado nu e amarrado após espancamento em Londrina
Autor Foto: Júlio Moura/ Portal Tarobá

Um homem foi encontrado nu, amarrado e com diversos ferimentos pelo corpo na manhã desta segunda-feira (18), na Avenida Brasília, próximo à Avenida Universo, em Londrina.

- LEIA MAIS: PM prende suspeito de furto qualificado após crime no Centro de Arapongas

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A ocorrência mobilizou equipes de socorro e forças de segurança após uma denúncia anônima informar sobre uma pessoa ferida no local.

Quando os socorristas chegaram, a vítima estava inconsciente e apresentava estado de saúde considerado gravíssimo. Após os primeiros atendimentos ainda na via pública, o homem recuperou parcialmente a consciência.

Segundo relato da própria vítima às equipes, ele é usuário de drogas e teria sido agredido violentamente na noite deste domingo (17). O homem afirmou ainda que, por conta da gravidade dos ferimentos e por estar amarrado, permaneceu durante toda a noite sem conseguir pedir ajuda.

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A Polícia Militar foi acionada e realizou os procedimentos no local. Equipes também iniciaram diligências em busca de testemunhas e imagens de câmeras de segurança que possam auxiliar na identificação dos autores.

Após ser estabilizada, a vítima foi encaminhada com urgência para uma unidade hospitalar de Londrina.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, que apura as circunstâncias da tentativa de homicídio e a motivação das agressões.

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Com informações: Portal Tarobá

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´polícia AGRESSÃO homicidio investigação Londrina VÍTIMA
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