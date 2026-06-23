Homem é encontrado morto sob viaduto no PR e cães permanecem ao lado do corpo
A situação sensibilizou moradores e agentes que participaram do atendimento
Um homem de aproximadamente 30 anos foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (23) sob um viaduto da BR-116, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). A cena chamou a atenção de moradores e das equipes de atendimento porque cães que seriam companheiros da vítima permaneceram ao lado do corpo durante toda a ocorrência.
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O caso foi registrado em uma área localizada entre a antiga Vila Zumbi dos Palmares e a Vila Liberdade. Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Científica estiveram no local para realizar os procedimentos necessários e iniciar a apuração das circunstâncias da morte.
Segundo o investigador Fábio Rodrigo, da Delegacia de Colombo, a vítima ainda não havia sido oficialmente identificada no momento do atendimento.
De acordo com as informações preliminares, não foram encontrados sinais aparentes de violência no corpo. A polícia informou que não havia indícios visíveis de disparos de arma de fogo, ferimentos provocados por faca ou outras lesões externas que apontassem, inicialmente, para um homicídio.
Apesar disso, a causa da morte ainda será determinada por exames realizados pelo Instituto Médico-Legal (IML), responsável pela perícia.
Moradores da região relataram que o homem vivia sob o viaduto e utilizava uma estrutura improvisada como abrigo. Testemunhas também afirmaram que ele enfrentava problemas relacionados ao uso de drogas.
Entre as hipóteses analisadas pelos investigadores está a possibilidade de que as baixas temperaturas registradas durante a madrugada tenham contribuído para a morte. Conforme a polícia, a vítima não utilizava roupas adequadas para enfrentar o frio intenso observado nos últimos dias na região.
Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que a manhã de terça-feira foi marcada por temperaturas reduzidas na Grande Curitiba. Em Colombo, os termômetros registraram mínima de 11°C.
Um dos aspectos que mais chamou a atenção durante a ocorrência foi a permanência de cães próximos ao corpo. Segundo relatos, os animais demonstraram forte vínculo com o homem e permaneceram ao seu lado mesmo após a chegada das equipes policiais.
A situação sensibilizou moradores e agentes que participaram do atendimento, enquanto as autoridades davam continuidade aos trabalhos de investigação.
O caso segue sob apuração, e a identificação oficial da vítima dependerá dos procedimentos realizados pelos órgãos competentes.
Informações: Banda B
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