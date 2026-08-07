Homem é encontrado morto nos fundos de imóvel recém-alugado no PR

Família havia se mudado no dia anterior e localizou a vítima enquanto retirava mato e entulho do quintal

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (7) nos fundos de uma residência às margens da Rodovia do Xisto, no bairro Tatuquara, em Curitiba, próximo à divisa com Araucária. A descoberta foi feita pelos novos moradores do imóvel, que haviam se mudado para o local no dia anterior e realizavam a limpeza do terreno.

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O corpo estava enrolado em um cobertor, de bruços, vestindo apenas uma bermuda preta. De acordo com informações de familiares dos novos inquilinos, a casa havia sido desocupada por uma antiga moradora na quarta-feira (5) e imediatamente alugada para um casal de idosos, que realizou a mudança na quinta-feira (6). Ao começarem a remoção de mato e entulho acumulados no quintal durante a manhã seguinte, os moradores se depararam com a vítima.

Moradores da região relataram aos familiares que um homem da comunidade estaria desaparecido, mas as autoridades ainda não confirmaram se o corpo pertence a essa pessoa. Equipes das Polícias Militar, Civil e Científica foram mobilizadas para isolar a área e iniciar o recolhimento de perícias.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal para a realização de exames necroscópicos que vão determinar a causa exata da morte e permitir o processo de identificação oficial da vítima. A Polícia Civil abriu inquérito e investiga as circunstâncias em que o crime ocorreu.