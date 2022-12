Homem é encontrado morto no Rio do Tigre, em Cândido de Abreu

Da Redação

O corpo de um homem, de 54 anos, foi encontrado no começo da tarde desta quarta-feira (28)

O corpo de um homem, de 54 anos, foi encontrado no começo da tarde desta quarta-feira (28), em uma casa localizada no Rio do Tigre, em Cândido de Abreu. O local faz divisa com a cidade de Rio Branco do Ivaí.

De acordo com testemunhas, a vítima é conhecida como Dudu e não apresentava sinais de violência. O Instituto Médico-Legal (IML), a Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil estiveram no endereço e investigam a causa da morte do morador de Cândido de Abreu.

Com informações do Blog do Berimbau.

