Homem é encontrado morto enrolado em lençol no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As autoridades foram acionadas para atender a ocorrência

Um homem foi encontrado morto enrolado em um lençol na zona rural do município de Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná. O corpo foi localizado, neste final de semana, com as mãos e com os pés amarrados.

continua após publicidade .

Conforme informações repassadas às autoridades, um morador passava pela Linha Eva quando sentiu um cheiro ruim muito forte. O homem foi verificar do que se tratava e, então, se deparou com o corpo em meio uma plantação.

LEIA MAIS: Homem decapita esposa, de 21 anos, quatro meses após se casarem

continua após publicidade .

As autoridades foram acionadas para atender a ocorrência. A Polícia Militar (PM), a Polícia Civil (PC) e a Polícia Científica fizeram a perícia da cena do crime. O corpo da vítima estava em estado avançado de decomposição e, até o momento, não foi identificado.

O corpo foi enviado para o Instituto Médico Legal (IML) de Francisco Beltrão. A PC dará andamento nas investigações.





Fonte: Informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News