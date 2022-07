Homem é encontrado morto em uma rua de Cascavel

Da Redação

Homem é encontrado morto com lesões supostamente por lâmina em Cascavel.

Um homem foi encontrado morto em uma rua de Cascavel, no oeste do Paraná, após moradores acionarem socorro na madrugada deste sábado (30). De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima apresentava lesões feitas supostamente por lâminas.

Moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Até a publicação desta reportagem, a vítima não havia sido identificada.

O local foi isolado pelas autoridades, e agentes da Polícia Civil e do Instituto Médico-Legal (IML) foram acionados.

Com informações: g1

