Homem é encontrado morto em quarto de motel no PR

Na manhã desta terça-feira (7), um homem foi encontrado morto dentro do quarto de um motel de Sarandi, no Paraná. O homem teria entrado no motel sozinho.

Equipes de investigação da Polícia Civil estiveram no local para apurar as causas da morte. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Maringá.

De acordo com a equipe do IML, o homem já está identificado, porém, ainda falta constatar o motivo do óbito.

Com informações do GMC