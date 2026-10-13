Homem é encontrado morto em plantação no PR após tentar impedir furto de fiação
Vítima aguardava retorno de suspeitos de furto quando foi atingida por disparos na zona rural do município
Um homem identificado como Marcelo Stadler foi encontrado morto com duas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo na manhã desta segunda-feira (12), em uma plantação de trigo na localidade de Campina, zona rural de Imbituva. O corpo da vítima estava a cerca de 200 metros da sede de uma chácara. Pouco tempo depois do achado, a Polícia Civil localizou e prendeu o suspeito do homicídio escondido em uma lavoura a aproximadamente 1,5 quilômetro do local do crime, portando um revólver calibre .357 que teria sido utilizado na ação.
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A Polícia Militar foi acionada por volta das 9h30 para prestar apoio na ocorrência, e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito no local. Conforme apurado pelos policiais, a vítima havia comentado na noite anterior que encontrou parte de uma fiação elétrica que tinha sido furtada de sua propriedade e que pretendia aguardar um eventual retorno dos autores. Testemunhas relataram ter ouvido barulho de tiros ainda durante a noite de domingo (11), momento em que o crime teria acontecido.
Em depoimento prestado à polícia, o suspeito confessou o assassinato e alegou que estava furtando a fiação elétrica de um barracão nas proximidades quando acabou surpreendido por Marcelo. De acordo com a versão apresentada pelo detido, ambos entraram em luta corporal e, no decorrer do confronto, o próprio suspeito acabou atingido por um disparo no joelho antes de atirar contra a vítima.
A Polícia Científica e o Instituto Médico-Legal (IML) realizaram os procedimentos periciais e o recolhimento do corpo, enquanto a Polícia Civil prossegue com as investigações para esclarecer todas as circunstâncias da ocorrência e apurar se houve participação de outros envolvidos.