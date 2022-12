Homem é encontrado morto em fundo de vale em Maringá

Da Redação

Pelas condições do corpo, a suspeita é de que a vítima entrou em óbito durante a madrugada

Na tarde desta terça-feira (20), um homem foi encontrado morto em um fundo de vale, entre o conjunto Três Lagoas e o Parque Athenas, na zona leste de Maringá, no norte do Paraná. Pelas condições do corpo, a suspeita é de que a vítima entrou em óbito durante a madrugada.

A vítima apresentava um ferimento no abdômen provocado por um disparo de arma de fogo. Uma perícia foi realizada para identificar se crime foi cometido onde o corpo foi encontrado ou se a vítima foi apenas deixada no local.

Um morador da região disse para a polícia que viu uma pessoa entrando na mata durante a noite. Uma equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas (DHPP) foi acionada.

Ocorrência em andamento

Com informações do GMC Online

