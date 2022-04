Homem é encontrado morto em ferrovia de Ponta Grossa

Da Redação

A manhã desta sexta-feira (29) terminou com mais um corpo encontrado sem vida em uma linha férrea de Ponta Grossa. O caso aconteceu no Jardim Mezzomo, próximo ao condomínio Monteiro Lobato, região do Jardim Carvalho, em Ponta Grossa. Socorristas do Corpo de Bombeiros foram deslocados ao local e constataram a morte de um homem.

A Perícia Criminalística de Ponta Grossa foi acionada e é aguardada a chegada no local para realizar exames. O Instituto Médico Legal (IML) está em deslocamento para o recolhimento do corpo. Funcionários da empresa que faz a segurança da ferrovia cobriram o corpo até a chegada das autoridades legistas.

A identidade da vítima não foi revelada pelas autoridades.

Com informações, aRede