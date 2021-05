Homem é encontrado morto em córrego na Zona Norte de Maringá

Continua após publicidade

No fim da manhã desta quarta-feira (19), um corpo foi encontrado em um córrego na região do Jardim Colina Verde, na Zona Norte de Maringá. A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência após um homem passar pelo local e notar que havia um corpo de um homem no riacho.

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi até o local. Porém, de acordo com as informações preliminares da Polícia Científica, o homem, identificado como Waldeir Dantas Barbosa, de 49 anos, teria morrido por causas naturais. Conforme o Instituto Médico Legal (IML), não havia marcas de violência no corpo do homem.

Um inquérito está sendo feito pelo IML para apurar a causa da morte de Waldeir. Segundo a família do homem, ele sofria de alcoolismo, chegando a ficar vários dias fora de casa.

Com informações; Corujão.