Da Redação

Homem é encontrado morto em canteiro de avenida no PR

Um homem foi encontrado morto no canteiro central da Avenida Brasil, esquina com a Rua Capanema, no bairro São Cristóvão, em Cascavel. O crime ocorreu na noite de sábado (29). Conforme a Polícia Militar (PM), a vítima foi morta a facadas.

continua após publicidade .

No local, a equipe encontrou o homem com lesões no rosto, pescoço e tórax, além de possuir uma faca nas mãos. O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) constatou o óbito e informou que a vítima aparentava estar em situação de rua.

O crime será investigado. Até a publicação desta reportagem, o suspeito do crime não havia sido localizado.

continua após publicidade .

Informações do site g1.