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Homem é encontrado morto em área de mata às margens da PR-151

Vítima de 34 anos foi localizada nas proximidades do viaduto da rodovia; circunstâncias da morte serão investigadas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é encontrado morto em área de mata às margens da PR-151
Autor Arielson Rodrigues de Paula - Foto: Reprodução

Uma ocorrência de morte foi registrada na tarde desta terça-feira (29), nas proximidades do viaduto da Rodovia PR-151, em Castro.

-LEIA MAIS: Temporal derruba imagem de santa e causa estragos em capela de Mauá da Serra; vídeo

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Segundo informações, um homem de 34 anos, identificado como Arielson Rodrigues de Paula, foi encontrado sem vida em uma área de mata.

Polícia segue investigado o caso, porém as circunstâncias da morte ainda serão apuradas pelas autoridades.

Equipes de segurança estiveram no local e aguardaram a chegada da Perícia para os procedimentos necessários.

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Com informações do aRede

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´polícia Arielson Rodrigues de Paula castro investigação morte PR-151
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