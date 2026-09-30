Homem é encontrado morto em área de mata às margens da PR-151
Vítima de 34 anos foi localizada nas proximidades do viaduto da rodovia; circunstâncias da morte serão investigadas
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Arielson Rodrigues de Paula - Foto: Reprodução
Uma ocorrência de morte foi registrada na tarde desta terça-feira (29), nas proximidades do viaduto da Rodovia PR-151, em Castro.
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Segundo informações, um homem de 34 anos, identificado como Arielson Rodrigues de Paula, foi encontrado sem vida em uma área de mata.
Polícia segue investigado o caso, porém as circunstâncias da morte ainda serão apuradas pelas autoridades.
Equipes de segurança estiveram no local e aguardaram a chegada da Perícia para os procedimentos necessários.
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Com informações do aRede