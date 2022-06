Homem é encontrado morto dentro de casa em Maringá

Da Redação

Um homem foi encontrado morto dentro de casa, na rua dona Leonor de Held, no Jardim Alvorada, em Maringá, nesta segunda-feira, 6. De acordo com a Polícia Militar, o morador estava nu e com sinais de agressões pelo corpo. A casa estava toda revirada.

A Perícia foi acionada para verificar a causa da morte, a polícia acredita em homicídio. O Samu chegou a ir até a residência, mas o óbito já havia sido constatado. O homem trabalhava como repositor em um mercado a poucas quadras da casa dele. Colegas de trabalho deram falta, foram até a casa e avisaram a PM. A Polícia Civil Investiga o caso.

Com informações, GMC