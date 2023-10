Homem é encontrado morto dentro de carrinho de reciclados no PR

Um homem foi encontrado morto dentro um carrinho de materiais reciclados na madrugada deste sábado (21), nas proximidades do Parque Náutico, em Curitiba, capital do Paraná. Conforme as autoridades, o corpo estava com marcas de disparos de arma de fogo.

A vítima foi encontrada por agentes da Guarda Municipal. De acordo com apurações da RICtv, os guardas também localizaram uma enxada e uma cova e acreditam que o homem seria enterrado no local pelos suspeitos do crime.

Duas bicicletas também foram abandonadas perto do lugar onde o corpo foi encontrado. O homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para apurar as causas da morte. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil vai investigar o crime.

