Homem é encontrado morto com tiro no peito em Sarandi

Um homem identificado como Daniel Leite Medina, de 43 anos, foi encontrado morto dentro de uma construção nesta quarta-feira (17), na Avenida Montreal, no Jardim Panorama, em Sarandi. De acordo com informações repassadas pela polícia no local, a vítima aparentava duas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

O corpo foi encontrado por pedreiros que chegaram para trabalhar no período da manhã. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros foram até o local, apenas para constatar que a vítima estava morta. Ao lado do corpo uma equipe da Guarda Civil Municipal encontrou um celular com registro de furto.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Com informação: Portal Corujão Notícias

