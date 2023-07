Homem é encontrado morto com tiro no peito em Maringá

O assassinato ocorreu no bairro Residencial Pioneiro Odwaldo Bueno Netto

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar (PM) registrou na madrugada deste domingo (09.07) um crime de homicídio na Zona Sul de Maringá. Um homem foi morto com um tiro no peito. Ninguém foi preso.

continua após publicidade

Segundo informações da PM, o assassinato ocorreu no bairro Residencial Pioneiro Odwaldo Bueno Netto. Moradores do bairro ouviram um barulho de tiro.

- LEIA MAIS: Mulher é atingida com golpe de faca pelo ex-companheiro após discussão

continua após publicidade

Os policiais militares encontraram o homem caído no cruzamento das Ruas Dolores Duran e Pioneira Bruna Borim. A vítima estava sem documentos.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e atestou o óbito.

A Polícia Militar isolou a cena do crime até a chegada e conclusão do trabalho da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística.

O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Maringá para exames de necropsia. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.