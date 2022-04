Da Redação

Homem é encontrado morto com sinais de agressão na região

Um homem de 27 anos foi encontrado morto em Sarandi na noite deste sábado, 12, em uma baia de cavalos, entre os bairros Jardim Aurora e Universal. Tudo indica que ele tenha sido vítima de agressão. O rapaz foi identificado como Carlos Eduardo Sabino Vedovelli.

A vítima tinha lesões na cabeça e ao lado do corpo foram encontrados dois pedaços de madeira com manchas de sangue.

Segundo a Polícia Civil, momentos antes de ser morto o rapaz esteve em um bar nas proximidades do local em que foi encontrado. Ele estava com a esposa e alguns amigos. De acordo com o proprietário do estabelecimento, enquanto a vítima esteve no bar não houve nenhum tipo de confusão.

Por volta das 18h30, a esposa teria ido embora e o marido para a baia, já que um homem iria colocar ferradura nos cavalos. Algumas horas depois, foi encontrado morto. A possibilidade de roubo está praticamente descartada, já que os pertences e o carro da vítima ficaram na cena do crime.

Carlos era morador do bairro Parque Alvamar e não tinha problema com a justiça. O corpo foi encaminhado para o IML de Maringá.

Quem tiver alguma informação pode mandar mensagem no número (44) 9-9137-9773

As informações são do GMConline.