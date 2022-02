Da Redação

Homem é encontrado morto com faca cravada no peito

Equipes da Polícia Militar (PM) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram acionadas para atender uma ocorrência na manhã desta segunda-feira (31), no Conjunto Cafezal, em Londrina, Paraná. Um homem foi encontrado nu, com uma faca cravada no peito.

Quando os militares chegaram ao local, nada pôde ser feito, pois a vítima, identificada como Eduardo Paulino Miguel, de 43 anos, já estava em óbito.

Eduardo havia sofrido dois golpes pela arma branca: uma no coração e outra do lado esquerdo do abdômen.

O homem foi encontrado sem vida na esquina da própria residência. Além disso, as autoridades encontraram uma toalha e um chinelo próximo do corpo da vítima.

O caso está sendo investigado.

Com informações do Ric Mais.