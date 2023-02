Homem é encontrado morto ao lado de bilhete premiado no PR

Da Redação

Um homem foi encontrado morto em um hotel no Centro de Curitiba, na tarde desta quinta-feira (02). Ao lado da vítima as autoridades localizaram um bilhete premiado da Mega-Sena. Até o momento, não ficou claro se o valor de R$ 398 mil foi sacado.

Identificado como José Aparecido Monteiro, de 54 anos, a vítima é natural de Campo Mourão, no Noroeste do estado. O homem estava na capital paranaense para realizar um tratamento dentário. Conforme informações da RicMais, a princípio, a causa da morte foi infarto.

Conforme relato de testemunhas, Monteiro deu entrada no hotel no último domingo (29/01) e era um homem tranquilo. Na tarde desta quinta (02), funcionários do estabelecimento encontraram a vítima caída no chão do quarto, quando entraram para fazer a limpeza do cômodo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas não houve nada a ser feito, por José Aparecido já estava morto. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) informou que está apurando o caso e realizando diligências para esclarecer a situação.

O corpo de José Aparecido Monteiro será velado na Capela Municipal de Campo Mourão e o sepultamento está marcado para este sábado (04), às 17h, no Cemitério Municipal de Campo Mourão.

Fonte: Informações RicMais.

