Homem é encontrado morto amarrado dentro de poço em Mandaguari

Um homem de 56 anos foi encontrado morto em um poço em um sítio localizado na estrada do Alegre, em Mandaguari. Ele era caseiro do local e foi identificado comoAdemar Nunes da Silva. A vítima estava com os pés e as mãos amarradas. Havia cal sobre o corpo. O produto é usado na construção civil.

O corpo foi encontrado por uma pessoa que teria ido até a propriedade e sentiu o forte odor que saía do poço. Ao verificar o local, acabou encontrando o caseiro. Imediatamente, essa pessoa acionou a polícia e, após a chegada da PM, os demais órgãos competentes foram chamados.

Para retirar a vítima do poço, foi necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros. Após um exame preliminar na cena do ocorrido, não foi possível constatar se o corpo da vítima apresentava lesões provocadas por tiros, facadas ou qualquer outro tipo de agressão. O corpo já estava em avançado estado de decomposição.

Após o trabalho da perícia, o corpo foi removido e encaminhado para o IML. Conforme informações do dono da propriedade, o caseiro estava morando no sítio na companhia de um outro homem que não foi encontrado no local, a aproximadamente 6 meses. O crime está sob investigação por parte da Policia Civil. Os investigadores não têm dúvidas que trata-se de um crime brutal a ser esclarecido.

Com informações: Portal Corujão Notícias

