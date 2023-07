Homem é encontrado morto a tiros ao lado de moto em Sarandi

Um homem, de 33 anos, foi encontrado morto caído ao lado de uma motocicleta em um loteamento no bairro Centro Cívico, em Sarandi, no Noroeste do Paraná. O corpo de Johnatan Ferreira do Carmo foi localizado na manhã desta sexta-feira (7), com diversas marcas de tiros.

De acordo com informações da Polícia Militar, o corpo do homem estava em uma área onde os imóveis ainda estão em construção, sem moradores em volta. Diversas cápsulas de pistola 9mm foram encontradas.

O Instituto de Criminalística foi acionado e o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Johnatan seria morador do Conjunto Porto Seguro, em Maringá.

Os delegados de Sarandi, Doutor Adriano Garcia e William Araújo, já iniciaram as investigações. As informações são do portal de notícias Plantão Maringá.

